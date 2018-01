Actualidade

O chefe dos Guardas da Revolução assegurou hoje poder anunciar "o fim da rebelião", numa referência aos protestos que se registam há cerca de uma semana no Irão contra o poder e as dificuldades económicas.

"Neste movimento de rebelião, houve concentrações de no máximo 1.500 pessoas e o número de desordeiros não ultrapassou as 15.000 pessoas em todo o país", adiantou o general Mohammad Ali Jafari, numa nota divulgada no 'site' dos Guardas da Revolução.

"Um grande número de desordeiros, no centro da rebelião, (...) recebeu formação por parte da contrarrevolução dos 'monafeguines'", disse, utilizando um termo que designa os Mujahidine do Povo, um movimento de resistência ao governo iraniano.