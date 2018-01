Actualidade

O lateral-direito macedónio Ristovski é a única novidade nos convocados do Sporting para a visita de hoje ao Benfica (21:30), em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, com Jorge Jesus a chamar 19 jogadores.

O técnico do Sporting, Jorge Jesus, repete a convocatória que fez para a Taça da Liga, no jogo com o Belenenses, numa lista também com o defesa-esquerdo Fábio Coentrão, que tem realizado trabalho individual.

O lateral regressa à Luz, tendo sido campeão pelo Benfica na época 2009/2010 e, no final da seguinte, foi transferido para o Real Madrid, que no último mercado de verão o emprestou ao Sporting.