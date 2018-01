Actualidade

Os levantamentos e os pagamentos de compras nos terminais Multibanco totalizaram cerca de 7,6 mil milhões de euros entre 27 de novembro e 31 de dezembro, mais 10% do que no mesmo período de 2016, divulgou hoje a SIBS.

De acordo com a gestora da rede Multibanco, entre 27 novembro e 31 dezembro de 2017 foram efetuados nas caixas da rede Multibanco 42,7 milhões de levantamentos no valor de 3,1 mil milhões de euros, um montante 6,9% acima do registado no mesmo período de 2016.

Já nos terminais de pagamento da rede Multibanco foram, no mesmo período, pagas 114,5 milhões de compras no valor de 4,5 mil milhões de euros, mais 12,5% face a período homólogo.