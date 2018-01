Veto

A ata da reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais à qual foram levadas formalmente as alterações ao financiamento dos partidos, hoje disponibilizada no 'site' do parlamento, refere apenas "alterações minimalistas".

De acordo com a ata, o tema foi levado pelo coordenador do grupo de trabalho, José Silvano, à comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, no dia 18 de outubro, que "descreveu de forma sucinta os trabalhos".

O documento refere que o grupo de trabalho "procurou promover alterações minimalistas, tendo em vista o denominador comum existente".