Benfica-Sporting

Os treinadores de Benfica e Sporting apresentam hoje 'onzes' sem surpresas no dérbi da 16.ª jornada da I Liga de futebol, com o defesa Ruben Dias a substituir o lesionado Luisão e o extremo Gelson Martins a render Podence.

No embate entre os rivais lisboetas, marcado para o Estádio da Luz, a partir das 21:30, tanto Rui Vitória como Jorge Jesus vão apostar nas equipas iniciais mais ou menos previsíveis, nomeadamente com a troca do capitão 'encarnado' Luisão, a contas com uma lesão muscular na coxa direita, por Ruben Dias.

O jovem defesa central, de 20 anos, é o único repetente do 'onze' do último jogo, no terreno do Vitória de Setúbal, para a Taça da Liga, que terminou empatado 2-2, e no qual os 'encarnados' recorreram a vários jogadores menos utilizados.