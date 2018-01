Actualidade

A circulação na estrada nacional 308, onde o trânsito foi cortado na quarta-feira à noite, foi já parcialmente restabelecida, estando condicionada a uma via na freguesia de Carvoeiro, informou hoje a GNR.

"A circulação está condicionada a uma única via", na freguesia de Carvoeiro, disseram à Lusa fontes da GNR de Viana do Castelo e do comando distrital de operações de socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

Um incêndio que destruiu um veículo ligeiro de mercadorias "obrigou ao corte total da circulação rodoviária na Estrada Nacional (EN) 308, na freguesia de Carvoeiro", indicou na quarta-feira à noite o CDOS de Viana do Castelo.