Actualidade

A bolsa de Tóquio subiu hoje 3,26% no fecho, com o principal índice, o Nikkei, a ganhar 741,39 pontos para se cotar nos 23.506,33 na primeira sessão do ano.

Também o segundo indicador, o Topix, subiu 2,55% (46,26), até às 1.863,82 unidades.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 valores vedeta da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.