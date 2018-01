Actualidade

Portugal vai integrar a Organização Internacional da Francofonia, por proposta de França, que passará também a fazer parte da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), anunciaram hoje em Lisboa os chefes das diplomacias dos dois países.

"A diversidade linguística é uma riqueza [...] E, portanto, um trabalho conjunto no sentido de potenciar a influência global de outras línguas europeias [...] é um trabalho do maior interesse para Portugal", explicou à imprensa o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, após o encontro que manteve em Lisboa com o homólogo francês, Jean-Yves Le Drian.

Le Drian, que interveio hoje no Seminário Diplomático, apontou a "tradição francófona em Portugal" e "a importância atribuída historicamente à língua francesa no ensino português", a par do "lugar importante" atribuído à língua portuguesa em França, como fatores que fazem com que pareça "paradoxal que Portugal esteja ausente da Organização Internacional da Francofonia e, da mesma forma, França não esteja presente na CPLP".