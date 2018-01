Actualidade

O deputado do PSD Carlos Abreu Amorim vai abandonar o grupo de trabalho sobre a eutanásia, no parlamento, porque "os grupos de trabalho morreram" com a polémica em torno da lei de financiamento dos partidos.

"Os grupos de trabalho morreram. Deixaram de existir a partir do momento em que são tidos como grupos secretos, de conspiração", afirmou Abreu Amorim aos jornalistas, momentos depois de ter comunicado a sua decisão aos deputados da comissão de Assuntos Constitucionais.

A decisão de Abreu Amorim segue-se à polémica em torno da lei de financiamento dos partidos políticos e ao grupo de trabalho em que foram negociadas alterações pela maioria dos partidos, vetadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na terça-feira.