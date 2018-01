Dakar2018

O motard português Paulo Gonçalves (Honda) não vai participar na 40.ª edição do Rali Dakar, que arranca no sábado, depois de não ter recuperado de uma lesão no ombro, disse hoje à Lusa a sua assessoria de imprensa.

Apesar de ter participado no primeiro 'shakedown' da prova, como teste físico às limitações que trazia, o piloto sentiu dores na transposição das dunas e decidiu abandonar a prova.

O campeão do mundo de todo o terreno de 2013, e segundo classificado nas motos do Dakar2015, já tinha sofrido uma lesão na última prova do Mundial em 2017, em Marrocos, e o azar voltou a bater à porta no final do ano, depois de uma queda durante um treino, que o deixou magoado num obro e afetou a sua preparação para o Dakar.