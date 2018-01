Actualidade

O ministro do Interior do Irão, Abdolreza Rahmani Fazli, disse hoje que cerca de 42.000 pessoas participaram nos protestos da última semana na República Islâmica contra o poder e as dificuldades económicas.

Num comunicado, Fazli referiu que o número era "baseado em estatísticas precisas".

Na quarta-feira, quando anunciou "o fim da rebelião", o chefe dos Guardas da Revolução, general Mohammad Ali Jafari, disse ter havido "concentrações de no máximo 1.500 pessoas" e que "o número de desordeiros não ultrapassou as 15.000 pessoas em todo o país".