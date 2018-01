Actualidade

França espera que os debates e convenções de cidadãos sobre questões europeias, propostos pelo Presidente Emmanuel Macron, possam começar na próxima primavera, afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian.

O presidente francês avançou a proposta no discurso que pronunciou em setembro na Sorbonne, em Paris, sobre a sua visão para uma refundação da UE.

Trata-se de "um projeto partilhado com o conjunto dos Estados membros e para o qual o presidente [do Conselho Europeu, Donald] Tusk ficou de definir um método no primeiro trimestre [de 2018]", disse o ministro francês ao intervir no Seminário Diplomático, a reunião anual dos embaixadores portugueses, em Lisboa.