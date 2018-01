Actualidade

Um dos principais aeroportos dos Estados Unidos, o JFK, cancelou hoje todos os seus voos e o governador do estado de Nova Iorque declarou o estado de emergência devido à forte tempestade de neve que se regista na região.

O aeroporto JFK, que serve a cidade de Nova Iorque e é um dos principais pontos de entrada nos Estados Unidos, anunciou, numa mensagem divulgada pela rede social Twitter, que cancelou todos os voos.

A administração do aeroporto referiu que os cancelamentos se devem aos fortes ventos e à tempestade de neve, pedindo aos passageiros que entrem em contacto com as companhias aéreas para reprogramar os seus voos.