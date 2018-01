Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) encerrou hoje com uma subida de 1,53% para 5.622,72 pontos, em alta pela terceira sessão consecutiva desde o início do ano.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 subiram e cinco desceram. A Jerónimo Martins liderou os ganhos, com uma subida de 4,10% para 16,99 euros.

No resto da Europa, as principais bolsas também terminaram a sessão em alta, com valorizações que oscilaram entre 0,32% de Londres e 2,77% de Milão.