Actualidade

As autoridades de saúde admitem que tem havido uma maior pressão sobre as urgências nos últimos dias e que até há hospitais a suspender a atividade cirúrgica programada, mas consideram que são ajustamentos pontuais e rejeitam disfunção nos serviços.

Numa conferência de imprensa realizada hoje à tarde, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, reconheceu que os últimos dias têm sido "uma época de pressão nos serviços", mas salientou que é necessário diferenciar entre "haver pressão e haver disfunção".

Segundo a diretora-geral, as urgências nos hospitais e as consultas nos centros de saúde têm tido "uma atividade crescente, mas controlada e dentro do expectável para a época".