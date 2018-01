Madeira

O presidente da Câmara do Funchal, uma vereadora e um funcionário municipal foram constituídos arguidos no âmbito da investigação à queda de uma árvore que provocou 13 mortos, no ano passado, disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

De acordo com a mesma fonte, trata-se da vereadora com o pelouro do Ambiente, Idalina Perestrelo.

Paulo Cafôfo era o presidente da Câmara do Funchal à data do acidente e foi reeleito nas autárquicas de 01 de outubro.