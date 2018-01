Actualidade

Pelo menos 11 pessoas morreram e 25 ficaram feridas hoje à noite, num atentado-suicida em Cabul, indicou um porta-voz do ministério da Saúde afegão, Wahid Majroh.

Um bombista suicida fez-se explodir pelas 20:45 locais (16:15 de Lisboa), na área de Banaee, no leste da capital afegã, durante uma pequena manifestação de residentes da cidade, relatou o porta-voz do ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

O alvo do atentado eram os polícias que tentavam garantir a segurança do protesto, precisou Rahimi.