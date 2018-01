Madeira

O presidente da Câmara do Funchal confirmou hoje que é arguido no processo relativo à queda da árvore no Monte, ocorrida a 15 de agosto de 2017, e que provocou 13 mortos, e garantiu que está de "consciência tranquila".

"Confirmo a minha constituição como arguido no decurso do inquérito mandado instaurar na sequência da queda de uma árvore ocorrida no dia 15 de agosto de 2017, na freguesia do Monte", afirma Paulo Cafôfo, em comunicado.

O presidente da Câmara do Funchal, a vereadora com o pelouro do Ambiente, Idalina Perestrelo, e um funcionário da autarquia foram constituídos arguidos no âmbito da investigação à queda de uma árvore que provocou 13 mortos, no ano passado, disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.