Actualidade

O orçamento da Câmara de Coimbra para 2018, no valor de cerca de 106 milhões de euros, que destina mais de 28 milhões de euros para planeamento, reabilitação e qualificação urbana, foi hoje aprovado pela Assembleia Municipal.

A proposta da Câmara, liderada pelo socialista Manuel Machado, foi aprovada, de acordo com informação adiantada à agência Lusa por fonte da Assembleia Municipal de Coimbra, com os votos favoráveis da maioria PS, a abstenção da CDU e os votos contrários das restantes bancadas: coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT, movimentos Somos Coimbra (SC) e Cidadãos por Coimbra (CpC).

No executivo camarário, o documento também foi aprovado por maioria, em 20 de dezembro de 2017, com os votos favoráveis dos cinco eleitos socialistas, a abstenção do vereador da CDU e os votos contra dos três representantes da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT e dos dois eleitos do SC.