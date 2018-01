Madeira

O Ministério Público confirmou hoje a constituição de três arguidos, entre eles o presidente da Câmara do Funchal, devido à queda da árvore que matou 13 pessoas na Madeira, prosseguindo ainda a investigação "para recolha de prova pericial forense".

Segundo um comunicado publicado na página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o que está em causa é "a averiguação da omissão do cuidado exigível na conservação do espaço urbano e da árvore".

"Foram constituídos e interrogados como arguidos o senhor presidente da Câmara Municipal do Funchal [Paulo Cafôfo], a vereadora da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro do Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Espaços Públicos [Idalina Perestrelo] e o Chefe de Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos da Câmara Municipal do Funchal", refere a mesma nota.