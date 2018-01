Actualidade

O Tribunal Constitucional (TC) assumiu hoje a autoria dos termos da norma "processual transitória" em matéria de fiscalização das contas partidárias, sustentando a validade jurídica da solução legislativa, que mereceu críticas do CDS-PP.

"O Tribunal Constitucional sugeriu os termos de uma norma processual transitória em matéria de fiscalização das contas e de sancionamento das contraordenações", afirmou o TC, após questionado pela Lusa, por escrito, sobre a participação do presidente daquele tribunal nas soluções consagradas no diploma vetado terça-feira.

Hoje, no parlamento, o deputado do PS Jorge Lacão criticou o CDS-PP por contestar a norma que prevê retroatividade aos processos novos e pendentes - atualmente estão 24 processos de contas ou coimas pendentes de julgamento no TC.