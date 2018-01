Actualidade

Dois golos nos últimos 10 minutos permitiram hoje ao Estoril empatar 2-2 com o Vitória de Setúbal, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Setúbal.

Um 'bis' do avançado Gonçalo Paciência, no espaço de 10 minutos (63 e 73 minutos) permitiu ao Vitória chegar a uma vantagem de 2-0, mas a equipa estorilista reagiu e igualou na reta final da partida, com golos de Kléber (81) e de Kyriakou (87).

O empate deixou as duas equipas na parte funda da tabela, abaixo da linha de despromoção, com os sadinos no último posto com 11 pontos e os 'canarinhos' na posição imediatamente acima com 12.