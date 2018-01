Actualidade

O Banco Santander superou hoje a Inditex por valor em bolsa, em Madrid, tornando-se a maior empresa espanhola por capitalização bolsista pela primeira vez desde junho de 2015, depois do gigante têxtil ter perdido posições nos últimos meses.

O grupo bancário presidido por Ana Botin subiu na bolsa nas últimas semanas e reduziu a sua distância para a Inditex, que detém marcas como Zara, Stradivarius, Maximo Dutti, Berska, Pull & Bear e Oysho, entre outras, ao ponto de a ter ultrapassando durante alguns períodos das sessões.

No entanto, foi hoje pela primeira vez, em mais de dois anos e meio, que o Banco Santander se colocou no fim da sessão como a empresa com maior capitalização de mercado, de 90.975,67 milhões de euros, depois de subir 3,35%.