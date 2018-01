Actualidade

O comandante operacional das equipas do Grupo de Operações Especiais da PSP envolvido na operação policial após o assalto a uma carrinha de transporte de valores, em Lisboa, foi hoje constituído arguido, disse à Lusa fonte da PSP.

"Confirmamos que o oficial responsável pelas equipas dos GOE [Grupo de Operações Especiais] na operação foi constituído arguido no âmbito da investigação que está a ser efetuada pela Polícia Judiciária. Trata-se do comandante operacional, um comissário, que era responsável pela operação no terreno", disse à Lusa o Intendente Hugo Palma, porta-voz da PSP.

Segundo a mesma fonte, a PSP não sabe os motivos que levaram a PJ a constituir arguido o comandante operacional.