Actualidade

O Portimonense e o Belenenses empataram hoje 0-0, no jogo que encerrou a 16.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Portimão.

Com este empate, o Belenenses conservou o 11.º lugar da prova, agora com os mesmos 18 pontos do Tondela (10.º), enquanto o Portimonense é 12.º com menos um ponto.

