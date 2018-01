Turismo de natureza

Melgaço investe meio milhão de euros em rede com 150 km de trilhos para usufruto da natureza.

Porque os sete percursos pedestres de pequena rota sinalizados já existentes não estão devidamente interligados e estruturados, o concelho de Melgaço resolveu ir mais longe e implementar uma verdadeira rede municipal de trilhos pedestres e cicláveis.

São 12 percursos que passam a estar ligados entre si, ao longo de 150 quilómetros, e que funcionarão como «uma rede viária pedonal/ciclável que ligará toda a paisagem natural e humanizada do concelho», esclarece a autarquia ao Destak.

Intitulado Walking&Cycling Melgaço, este projecto deverá integrar a zona ribeirinha, junto ao rio Minho, a pré-montanha ou meia encosta e as zonas mais altas de montanha, «bem no coração do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG)».

Estão ainda previstas ligações à vizinha Galiza, nas zonas ribeirinhas e de alta montanha, promovendo «uma oferta transnacional» que permita intercâmbios nos fluxos de turistas. O mesmo motivo que levará à articulação da nova rede com a Grande Rota do PNPG e com a rede de percursos supramunicipal da ADERE-Peneda-Gerês.

Com este investimento de 500 mil euros, Melgaço pretende acompanhar o número crescente de interessados na prática de andar a pé em trilhos sinalizados.