Veto

Os candidatos à liderança do PSD concordaram hoje que o processo de alterações à lei do financiamento dos partidos foi opaco, mas enquanto Rio se mostrou favorável ao financiamento público, Santana questionou que os contribuintes possam ser mais penalizados.

No primeiro debate entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio, que decorreu na RTP, os dois candidatos lamentaram que o processo não tenha sido tratado com a máxima transparência. Questionados sobre que orientações darão ao grupo parlamentar do PSD, os candidatos não foram explícitos, mas deram a entender concordar com a atual formulação da lei, antes das alterações introduzidas pelo parlamento, com os votos contra de CDS e PAN, e que foram esta semana vetadas pelo Presidente da República.

"Estamos numa fase em que os portugueses suportam uma enorme carga fiscal, não me aprece aceitável que os partidos passem a ter um regime mais favorável no que depende do Estado do que tinham até aqui. Os partidos não podem ficar a receber mais dinheiro do que ganhavam", afirmou Santana Lopes, dizendo que este tema não estará entre as suas prioridades.