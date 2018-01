Actualidade

A China planeia realizar mais de 40 atividades de exploração espacial, em 2018, anunciou hoje a imprensa oficial, ilustrando a crescente ambição de Pequim no espaço, símbolo do progresso do país.

Segundo o jornal oficial Global Times, que cita a Corporação da China para a Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o país asiático vai realizar 35 lançamentos, este ano, incluindo um foguetão propulsor, uma sonda lunar e um satélite do sistema de navegação Beidou.

Um outro grupo estatal, a Corporação da China para a Indústria e Ciência Aeroespacial, irá também realizar lançamentos, sobretudo para fins comerciais, avançou o mesmo jornal.