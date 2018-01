Actualidade

O número de deserções de norte-coreanos, menos de uma centena por mês, caiu em 2017 para o nível mais baixo dos últimos 15 anos, anunciou hoje o Governo sul-coreano.

Sinal do aumento do controlo de Pequim e Pyongyang, apenas 1.127 norte-coreanos conseguiram chegar ao Sul no ano passado, um número que diminuiu 21% em relação a 2016 e o mais baixo desde 2001, sublinhou o Ministério para a Unificação sul-coreano.

A maioria destes norte-coreanos em fuga da penúria generalizada no país, sujeito a sanções cada vez mais duras do Conselho de Segurança da ONU, passam pela China, onde ficam por vezes muitos anos antes de conseguir chegar à Coreia do Sul, normalmente através de um país terceiro.