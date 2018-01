Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 68,03 dólares, mais 0,05% do que na sessão anterior.

Na quinta-feira, o preço do barril de petróleo Brent, que mantém valores máximos desde 2014 no International Exchange Futures (ICE), em Londres, valorizou-se 0,22%, fechando o dia em 67,99 dólares (56,50 euros).

O preço do petróleo nos últimos dias foi impulsionado pelas manifestações de protesto contra a corrupção e as precárias condições de vida no Irão, que ocorreram desde o último fim de semana de 2017 e provocaram mais de duas dezenas de mortos, impulsiona