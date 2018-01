Actualidade

A Cinemateca Francesa, em Paris, vai fazer uma retrospetiva do realizador português Paulo Rocha, de 10 de janeiro a 01 de fevereiro, para fazer "descobrir ou redescobrir um cineasta singular", disse à Lusa o diretor-geral da instituição, Frédéric Bonnaud.

"Vamos mostrar a obra integral de Paulo Rocha. Vamos propor aos cinéfilos parisienses descobrir ou redescobrir um cineasta extremamente singular. Penso que os mais jovens nem devem conhecer, porque não tiveram acesso aos filmes. Agora, vão poder ver os filmes com o melhor material possível", afirmou Frédéric Bonnaud, sublinhando que na origem da retrospetiva esteve, também, o restauro dos filmes pela Cinemateca Portuguesa.

Frédéric Bonnaud descreveu Paulo Rocha como "um cineasta irredutível à influência dos outros, cujos filmes só se parecem com ele". Para Bonnaud, Rocha ocupou "um lugar importante na história do cinema do século XX, à imagem do lugar que tiveram outros grandes cineastas portugueses", porque "Portugal fabrica um cinema de protótipos e um cinema de artistas".