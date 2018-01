Actualidade

Um jovem que esfaqueou um homem numa discussão de trânsito, em outubro de 2016, em Vila Nova de Gaia, foi hoje condenado a cinco anos e seis meses de prisão efetiva.

Durante a leitura da decisão judicial, no Tribunal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, o coletivo de juízes referiu que o arguido, que a data dos factos tinha 17 anos, agiu com "imenso dolo e ilicitude".

O processo envolvia outro arguido, de 30 anos, amigo do agora condenado que estava com ele no momento do crime e que foi absolvido.