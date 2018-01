Actualidade

A editora portuguesa Enchufada vai ocupar uma vez por mês o B.Leza, em Lisboa, mostrando a nova música eletrónica com uma impressão digital lusófona e global, disse à agência Lusa o programador Branko.

A residência mensal no B.Leza intitula-se "Na Surra" e começa a 15 de fevereiro, com a sonoridade a ser disparada por quatro nomes ligados à Enchufada: Rastronaut, Progressivu, Dotorado Pro e o músico Pedro Maurício, que deixa cair o nome artístico Kking Kong e passa a chamar-se PEDRO.

Depois de ter tido residências semelhantes no Lux Frágil e no Copenhagen, ambos em Lisboa, a Enchufada segue agora caminho para o B.Leza, um dos espaços mais conhecidos ligados à música lusófona, em particular africana.