Actualidade

A estação de metro de São Sebastião, em Lisboa, foi hoje à tarde evacuada devido à presença de uma "mochila suspeita", estando a PSP no local a avaliar a situação, disse à Lusa fonte policial.

De acordo com a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, que falava à Lusa cerca das 15:40, a ordem de evacuação da estação - que abrange as linhas Azul e Vermelha - e de encerramento de todos os acessos foi dada às 14:37.

No local, a verificar a mochila, encontra-se o Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo da PSP.