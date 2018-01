Actualidade

O politécnico de Bragança quer levar os turistas a visitarem a casa das avós transmontanas, através de um novo projeto que vai ser testado no Dia de Reis, numa aldeia de Vinhais, divulgou hoje a instituição.

"Viva@vó" ou "Viver na Casa da Avó" é o nome do projeto da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo (EsACT) de Mirandela, que pretende criar no meio académico um novo produto turístico para as aldeias do distrito de Bragança, que permita aos visitantes entrar nas casas dos seus habitantes e usufruir de uma experiência diferente.

Um primeiro "evento piloto" arranca no sábado na aldeia de Agrochão, em Vinhais, e inclui cantar dos Reis, jantar na escola primária e animação cultural, como divulgou hoje a escola promotora.