Actualidade

Os Centro de Saúde de Coimbra vão funcionar aos fins de semana durante o mês em janeiro, entre as 10:00 e as 18:00, devido ao pico da gripe, anunciou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Em comunicado, a ARSC adianta que, a partir de sábado, vão estar abertas as unidades de Celas, Eiras, Fernão Magalhães, Norton de Matos e São Martinho, com uma equipa para atendimento de situações de doença aguda.

A abertura dos centros de saúde nos períodos anunciados insere-se nas medidas preconizadas no Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas - Módulo Inverno 2017/2018, que, na região Centro, é coordenado pelo Departamento de Saúde Pública da ARSC.