Actualidade

A deleção premiada e o combate ao enriquecimento ilícito ficaram fora do Pacto de Justiça após juízes, procuradores, advogados, solicitadores e funcionários judiciais não chegarem a consenso, facto lamentado pelo presidente do sindicato de magistrados do Ministério Público.

Após dois dias de reuniões para a conclusão do Pacto de Justiça, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público lamentou não ter havido consenso nestas duas matérias da área penal, considerando que as medidas aprovadas são "manifestamente insuficientes" para um combate eficaz à criminalidade económica e financeira.

Contudo, António Ventinhas não se mostrou surpreendido com a falta de consenso já que era conhecida a opinião de alguns parceiros da justiça.