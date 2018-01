Actualidade

Os autarcas de seis freguesias de Vieira do Minho estão preocupados com o "esvaziamento" do posto de Rossas da GNR, temendo que se trate do "prenúncio" do encerramento daquele serviço público, divulgou hoje o PCP/Braga.

Em comunicado, o PCP vinca a sua "solidariedade" com a luta em defesa daquele posto e refere que já pediu esclarecimentos sobre o assunto ao ministro da Administração Interna.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Comando de Braga da GNR disse que "o fecho do posto de Rossas não está no horizonte", sublinhando que apenas foi alterado o modelo de funcionamento, "rentabilizando os meios mas assegurando o mesmo policiamento".