Actualidade

"Édipo" e Electra" são as peças que a Companhia do Chapitô apresentará na XXXV edição do Festival de Outono na Primavera, da Comunidade de Madrid, em Espanha, de acordo com a programação anunciada pela capital espanhola.

"Édipo" sobe ao palco nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, e "Eletra" a 02, 03 e 04 de março, ambos na sala Quarta Parede, em Madrid.

De acordo com o Chapitô, as duas peças são "uma reinvenção dos mitos gregos em formato de humor e sem complexos", tendo a companhia estreado "Édipo" em 2012 e "Eletra", em 2016, ambos no Chapitô, em Lisboa.