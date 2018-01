Actualidade

Os trabalhadores da antiga Triumph vão continuar a vigília fora do horário de laboração da fábrica do concelho de Loures até à concretização da insolvência, disse hoje uma dirigente sindical.

Mónica Antunes, do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Curtumes do Sul, precisou à agência Lusa que a vigília será suspensa às 08:00 de segunda-feira, quando a laboração recomeçar, e será retomada no final da jornada de trabalho.

"A vigília recomeça pelas quatro da tarde e vai noite dentro até que haja resposta do administrador do processo de insolvência. Não podemos deixar as instalações para que não haja saída de património" disse.