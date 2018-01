Veto

O primeiro-ministro desdramatizou hoje o veto do Presidente da República às alterações à lei do financiamento dos partidos aprovadas no parlamento, manifestando-se confiante de que "a Assembleia resolverá isso com certeza".

António Costa, que ainda não tinha comentado o veto presidencial anunciado na terça-feira, foi questionado sobre a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa à saída de uma visita ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e não quis alongar-se no assunto.

"Isso já foi há tanto tempo", respondeu o primeiro-ministro aos jornalistas, acrescentando apenas: "A Assembleia resolverá isso com certeza".