Actualidade

O navio "Mestre Simão", que fazia a ligação entre Faial e Pico, nos Açores, e que hoje encalhou, transportava 70 pessoas a bordo e não há feridos a registar, disse hoje o Governo Regional açoriano.

No total, a embarcação trazia 61 passageiros e nove tripulantes, e "quando se preparava para atracar" no porto da Madalena, na ilha do Pico, encalhou.

"Neste momento foram já evacuados os 61 passageiros que viajavam na embarcação, aos quais foi prestado apoio médico por prevenção na zona do porto da Madalena. Para além da comoção provocada pelo acontecimento, não há outras situações médicas a registar", confirmou o executivo açoriano, que está a acompanhar o caso em articulação com as empresas Atlânticoline e Portos dos Açores.