Actualidade

Lisboa, 06 jan (Lisboa) - Uma tonelada de carne foi hoje distribuída gratuitamente junto da Gare do Oriente, no Parque das Nações, em Lisboa, no âmbito da "comemoração do lançamento oficial da marca de carne de porco portuguesa 100% certificada porco.pt", segundo a organização.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), Vítor Menino, sublinhou que o churrasco, que se iniciou pelas 12:30, coincide com o Dia de Reis, marcado por oferendas.

"E nós quisemos ser simpáticos com os lisboetas e portugueses", justificou o dirigente associativo, explicando que em causa está a oferta de uma "carne de qualidade superior, certificada e homologada pelo Governo português".