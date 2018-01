Actualidade

O capitão do porto da Horta, com jurisdição na ilha do Pico, disse hoje à agência Lusa que "está aberto um inquérito" para apurar as causas do acidente do navio "Mestre Simão", que encalhou junto ao porto da Madalena.

"Não sabemos como é que o navio encalhou, estamos naturalmente com o inquérito aberto para proceder às averiguações e determinar as causas do acidente", disse Rafael da Silva.

Segundo o capitão do porto, a prioridade agora é a retirada do combustível e da própria embarcação, para a preservação do meio marinho, que "pode estar em causa".