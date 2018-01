Actualidade

A colisão entre um comboio e um camião numa passagem de nível no centro da África do Sul, ocorrida na quinta-feira, fez pelo menos 19 mortos, dos quais quatro crianças, e 260 feridos, segundo dados oficiais hoje atualizados.

"O número de mortos elevou-se para 19", disse o porta-voz provincial da Saúde, Mondli Mvambi, indicando que prossegue o trabalho de identificação das vítimas.

Na sequência do acidente, que provocou o descarrilamento do comboio quando chocou com um camião numa passagem de nível, deflagrou um incêndio numa das carruagens da composição, que se propagou a mais seis, fazendo com que os passageiros ficassem reféns das chamas e do fumo negro, enquanto as equipas de socorro acorriam ao local para extinguir o fogo.