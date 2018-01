Actualidade

O treinador do FC Porto considerou a arbitragem de Fábio Veríssimo no jogo dos 'dragões' contra o Feirense, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, como "a mais infeliz" que já viu.

Apesar da vitória por 2-1, os 'azuis e brancos', que falam numa época de "contra tudo e contra todos", queixam-se de "sete erros graves do árbitro", que expulsou Felipe na reta final da partida, e que levaram o clube a apresentar "um exposição ao Conselho de Arbitragem" da Federação.

"Acho que foi uma noite infeliz, talvez o jogo que eu vi, em toda a minha carreira, em que o árbitro foi mais infeliz na sua prestação. Aconteceu-nos em três jogos este ano: antes do 'clássico' [Aves], antes do dérbi [Benfica-Sporting] e no nosso jogo com o Benfica. Foram três noites infelizes por parte da equipa de arbitragem, incluindo o videoárbuitro (VAR)", começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Vitória de Guimarães.