Actualidade

O treinador do FC Porto disse hoje desejar um final semelhante ao do jogo da Taça, quando receber no domingo o Vitória de Guimarães, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol.

A pouco menos de um mês de ter goleado os vitorianos, em jogo da Taça de Portugal (4-0), o FC Porto recebe a equipa minhota para o campeonato, mas Sérgio Conceição recusa-se a fazer comparações, apesar de querer um final semelhante.

O treinador portista deixou bem claro que apenas interessa a conquista dos três pontos para manter o primeiro lugar na prova.