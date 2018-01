Actualidade

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) vai recolher "elementos pertinentes" para avaliar os procedimentos que antecederam as decisões judiciais nas alegadas adoções ilegais que envolveram elementos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

Num comunicado hoje divulgado, o vice-presidente do CSM refere que "determinou a recolha de todos os elementos pertinentes para avaliar os procedimentos prévios às decisões judiciais e os procedimentos de interação dos tribunais com as instituições com responsabilidade no percurso de preparação das decisões".

A nota refere que, "não obstante a mudança de legislação entretanto ocorrida, a análise dos casos e dos procedimentos revela-se da maior importância para avaliar a génese de tais situações".