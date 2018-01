Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje em Coimbra que esta "é uma excelente altura" para se fazer uma reflexão sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que está próximo de comemorar 40 anos de existência.

"Neste momento, quando se comemoram 40 anos do arranque do SNS, é uma excelente altura para fazermos uma reflexão", disse António Costa, que falava aos jornalistas após a apresentação do livro "Salvar o SNS - uma nova Lei de Bases da Saúde para defender a Democracia", do principal impulsionador do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaut, e do antigo coordenador do Bloco de Esquerda e médico João Semedo.

Segundo António Costa, os contributos de António Arnaut e de João Semedo serão "certamente importantes" e vão ajudar, "com certeza, a um grande debate".