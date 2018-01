Incêndios

O Presidente da República ouviu hoje cantar as janeiras por um grupo do concelho de Tondela, a quem disse que espera regressar aos locais afetados pelos incêndios entre o final deste mês e o início de fevereiro.

Em recuperação da operação a uma hérnia umbilical, realizada no dia 28 de dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa teve de cancelar a sua deslocação às regiões atingidas pelos fogos de outubro, prevista para a altura do Fim de Ano.

Hoje, em Dia de Reis, assistiu sentado, na Sala Dourada do Palácio de Belém, a uma atuação do Grupo de Cantares Terras de Tomás Ribeiro, de Parada de Gonta, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, escolhido precisamente por ser um dos concelhos atingidos por esses fogos.